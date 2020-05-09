Haber Giriş: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
[Fotoğraf: AA]
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da, teknik ekip ve futbolculara yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, takım oyuncuları ve teknik ekibe Kovid-19 testi yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbol takımı oyuncularımız ve altyapı antrenörlerimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık ekipleri tarafından yapılan koronavirüs testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır."
Etiketler: BtcTurk Yeni Malatyaspor koronavirüs testiSon Güncelleme: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 16:01
Sıradaki Haber
Fatih Kol: Testi pozitif çıkanlarda ciddi bir durum yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz