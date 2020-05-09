Trabzonspor Kulübü, bir futbolcusu ve bir kulüp çalışanında koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

"Bir futbolcunuz ile çalışanınızda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, futbolcu ve çalışanınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Gençlerbirliği

"Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; ilgili sporcu ve personelin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz."

MKE Ankaragücü

"Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Fenerbahçe

"Beşiktaş Kulübünün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve çalışanına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Hes Kablo Kayserispor

"Geçmiş olsun Beşiktaş. Bu zorlu süreci atlatacağınıza, futbolcunuzun ve personelinizin sağlığına kavuşacağına inancımız tam."

Göztepe

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Covid-19 testleri pozitif açıklanan Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Sancaktepe Futbol Kulübü'ndeki futbolcu ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dilekleri iletildi. Testleri pozitif çıkanların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları temenni edildi.