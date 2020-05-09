Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için dış basından bir iddia daha geldi. Gana basını, sarı lacivertlilerin Kwadwo Asamoah transferinde sona yaklaştığını belirtti.

Habere göre, Ganalı sol bek oyuncusuna 2 yıllık kontrat öneren Fenerbahçe, futbolcuya Inter'deki şartların aynısını sundu. Haberde, Inter'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği için Watford'un da oyuncuyla ilgilendiği belirtilirken, oyuncunun maddi şartlarında gerileme yaşamadan takım değiştirmeyi düşündüğü ifade edildi.

Bu sezon sakatlığı sebebiyle Inter'de çok fazla forma şansı bulamayan 31 yaşındaki oyuncu, 11 maçta forma giydi ve sekiz yüz 99 dakika sahada kaldı.

Inter ile Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Kwadwo Asamoah, İtalyan ekibinden yıllık 3 milyon euro net maaş alıyor.