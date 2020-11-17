Galatasaray, milli takım arası sonrasında yapılan koronavirüs testlerinde 3 futbolcunun pozitif çıktığını, milli takımlarda bulunan 2 futbolcunun da pozitif olmasıyla beraber vaka sayısının 5 olduğunu açıklamıştı.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu. Turan paylaşımında, "Dün yapılan COVID-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere" notunu ekledi.