Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 12:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Arda Turan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: Anadolu Ajansı]
Galatasaray forması giyen Arda Turan, sosyal medya hesabından COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını, hastanede tedavi ve izolasyon altında olduğunu duyurdu.
Galatasaray, milli takım arası sonrasında yapılan koronavirüs testlerinde 3 futbolcunun pozitif çıktığını, milli takımlarda bulunan 2 futbolcunun da pozitif olmasıyla beraber vaka sayısının 5 olduğunu açıklamıştı.
Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu. Turan paylaşımında, "Dün yapılan COVID-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere" notunu ekledi.
Etiketler: Galatasaray Koronavirüs
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