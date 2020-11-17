Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Milli takım arası sonrası Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanların dün test yaptırdığı belirtildi.

PCR testleri sonuçlanan 3 oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Böylece, Milli takımlarda yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncuyla beraber Galatasaray'da COVID-19 vaka sayısı 5 oldu.

Açıklamada, oyuncuların tedavi protokolü ve karantina sürecinin başladığı bildirildi.