Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 09:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Galatasaray'da 3 futbolcunun daha COVID-19 testi pozitif
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray'da 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Sarı-kırmızılı takımda toplam testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 5'e yükseldi.
Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Milli takım arası sonrası Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanların dün test yaptırdığı belirtildi.
PCR testleri sonuçlanan 3 oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Böylece, Milli takımlarda yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncuyla beraber Galatasaray'da COVID-19 vaka sayısı 5 oldu.
Açıklamada, oyuncuların tedavi protokolü ve karantina sürecinin başladığı bildirildi.
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