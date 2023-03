Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde paylaşılan röportajda Batshuayi, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Sevilla ile yapacakları maçları çok önemsediklerini belirterek, "Kazanmak gerçekten çok önemli. Grup aşamasında hiç kaybetmedik ve bu bizim güvenimizin yüksek olması için çok önemli. Hedeflerimiz çok yüksek. Bunun için çok çalışıyoruz ve UEFA Avrupa Ligi'nde mümkün olduğunca ilerlemek istiyoruz" dedi.

Teknik direktör Jorge Jesus'un büyük hedefleri olduğunu kaydeden tecrübeli golcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genç ve tecrübeli oyunculardan kurulu, kaliteli bir takımız. Başımızda çok fazla deneyime sahip bir teknik direktörümüz var. Kısacası daha ileri gidebilmek için gereken özelliklere sahibiz. Hedefimiz grup aşamasını lider bitirmekti. Teknik direktörümüz Jorge Jesus, ilk maçtan itibaren bunu bize söyledi. Onu iyi tanıyorsunuz. Büyük hedefleri var ve her şey onun planladığı gibi yolunda gidiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağımız ilk maçta yüzde 100'ümüzü verebilmek için bu yolda devam edeceğiz. Bu kupada yoluna devam eden her takımın hedefi şampiyonluk. Bunu söylemektense sahada göstermeyi tercih ederiz. En azından benim açımdan bu böyle. Başarıya ulaşmak emek, performans ve galibiyetlere bağlıdır. Bizim hırsımız çok yüksek. Bunun gerçekleşebilmesi için her takım gibi çok çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin hedefi bu."

Batshuayi: Bu sezon kendimi çok iyi hissediyorum

Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu projeyi beğendiği için sarı-lacivertli kulübe geldiğini aktaran Batshuayi, "Eğer kendime güveniyorsam ve sahadaysam gerçek Michy Batshuayi ortaya çıkıyor. Geçen yıl çalıştığım teknik direktörüm benim için harika olan şeyin her sezon en az 14-15 gol atmam olduğunu söylemişti. Bu istikrarı sürdürmek istiyorum. Bu sezon kendimi çok iyi hissediyorum" sözlerini kullandı.

Güler: 10 numarayı hep çok özel isimler giyer

Sarı-lacivertli ekibin genç yıldızı Arda Güler, hep 10 numaralı formayı giyme hayali olduğunu dile getirerek, "Dünya futbolunda da Türkiye'de de 10 numarayı hep çok özel isimler giyer. Kulübüm de bunu bana layık gördü. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Fenerbahçe'de birçok dünya yıldızı 10 numarayı giydi. Bu isimleri saydığımızda 10 numaranın ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Hepsi de dünyaca ünlü isimler, yıldız oyuncular. Ben de inşallah onlar gibi kariyer yapabilirim" diye konuştu.

Sarı-lacivertli taraftarların kendisini bağrına bastığını söyleyen genç oyuncu, "Fenerbahçe forması ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynamak çok güzel bir duygu. Özellikle bu sezon takım olarak çok iyi gidiyoruz. Biliyorsunuz ki gruplardan da lider çıktık. Her şey yolunda. Bu anlamda çok özel duygular diyebilirim" şeklinde konuştu.

Güler: Alex de çok farklı bir oyuncuydu

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Alex De Souza'yı idol olarak gördüğünü belirten Arda, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alex çok farklı bir oyuncuydu. Marsilya’ya attığı kafa golü aklımdadır, onu çok iyi hatırlıyorum. Alex’in Şampiyonlar Ligi’nde CSKA Moskova’ya sol ayağı ile attığı bir gol var ancak yaşım yetmemişti. Sonradan izledim o golü. İnanılmaz diyebilirim.

Sezon başında ben 25 numaralı formayı giyerken Alex bana mesaj attı, ‘Bu sezon 10 numara mı’ diye. Çok heyecanlanmıştım. İdol olarak gördüğüm birinden böyle bir mesaj geldiği için çok mutlu olmuştum. Tebrik etti, her zaman mesajlaşıyoruz."

Batshuayi: Uzun süredir Arda gibi saf bir yetenek görmemiştim

Öte yandan, takım arkadaşı Batshuayi, Arda Güler için, "O saf bir yetenek. Çok çalışkan. Her antrenmandan önce ve sonra çalışıyor. Bu çoğu genç oyuncunun yaptığı bir şey değil. Sahada birçok özelliğe sahip. Top ayağına gelmeden önce ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Sakin ve çok klas. Uzun süredir Arda Güler gibi saf bir yetenek görmemiştim" değerlendirmesinde bulundu.