Gündem
TRT Haber 07.01.2026 11:30

Emine Erdoğan: Görme engelli kardeşlerimizin mücadele ettikleri engelleri fark edelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Görme engelli kardeşlerimizin mücadele ettikleri engelleri fark edelim; empati, sevgi ve anlayışla el ele aşalım. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nın, dayanışmanın omuz omuza büyüdüğü ve hayatı birlikte kolaylaştırabildiğimiz günlere vesile olmasını diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan: Görme engelli kardeşlerimizin mücadele ettikleri engelleri fark edelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'na ilişkin mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asıl dönüşüm; bireylerin değil, alışkanlıkların değişmesiyle mümkündür." dedi.

"Farkındalık arttıkça, dayanışma güçlenir; birlikte yaşam kültürü daha da sağlamlaşır." ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, "İşte bu nedenle görme engelli kardeşlerimizin mücadele ettikleri engelleri fark edelim; empati, sevgi ve anlayışla el ele aşalım. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nın, dayanışmanın omuz omuza büyüdüğü ve hayatı birlikte kolaylaştırabildiğimiz günlere vesile olmasını diliyorum." mesajını verdi.

 

