Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşlarını her ay olduğu gibi emekli kartlarındaki tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde alacak.

4A (SSK) kapsamında olan emekliler, zamlı maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında şu sıralamaya göre alacak:

Tahsis Numarasının Son Rakamı Ödeme Tarihi 9 17 Ocak 7 18 Ocak 5 19 Ocak 3 20 Ocak 1 21 Ocak 8 22 Ocak 6 23 Ocak 4 24 Ocak 2 25 Ocak 0 26 Ocak

4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler ise zamlı maaşlarını 25-28 Ocak tarihleri arasında şu takvime göre alacak:

Tahsis Numarasının Son Rakamı Ödeme Tarihi 9, 7, 5 25 Ocak 3, 1 26 Ocak 8, 6, 4 27 Ocak 2, 0 28 Ocak

Ek düzenleme beklentisi

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine ek olarak, "en düşük emekli maaşı" üzerinde yapılacak olası düzenlemeler de yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin Meclis düzenlemesi gerektiren ek artışlar yapılması durumunda, oluşacak farkların Ocak ayı sonuna kadar veya Şubat ayı başında ayrıca hesaplara yatırılması öngörülüyor.

Emekliler, e-Devlet üzerinden güncel maaş bilgilerini ve zam oranlarını kontrol edebilecek.