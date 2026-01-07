Puslu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.01.2026 09:48

En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik TBMM AK Parti Grubunca yürütülen çalışmanın, en kısa sürede Meclis'e sunulacağı açıklandı. Düzenlemeye ilişkin ilk değerlendirme toplantısının bugün yapılması planlanıyor.

En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında, en düşük emekli aylığının artırılması konusunda TBMM AK Parti Grubunca bir çalışma yürütüldüğünü, bu çalışmanın en kısa sürede Meclis'e sunulacağını bildirdi.

Bugün yapılması beklenen ilk toplantının ardından konuya ilişkin açıklama yapılacağını belirten Işıkhan, şunları kaydetti;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda hep birlikte masaya yatırarak bu en düşük emekli aylığıyla ilgili kalıcı ne yapabiliriz onun gayreti içerisindeyiz.

"En kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacak"

SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını farklı, Emekli Sandığında emekli olanlar ise aylıklarını farklı bir orandan alacak. Buradan TBMM AK Parti Grubunun, konuya ilişkin bir çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim. İlgili toplantılar da yapıldıktan sonra konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını belirtmek isterim. En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek. Yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra en kısa sürede bu kamuoyuyla paylaşılacak.

ETİKETLER
Emekli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sıradaki Haber
19 ile yeni vali atandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:19
Hatay'da mide bulandıran manzara: Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum
10:15
Niğde'de sobadan zehirlenen kişi öldü
10:13
Yurt dışı sitelerinden alışverişte basitleştirilmiş gümrük dönemi sona erdi
10:08
Yarıyıl tatili yaklaşıyor
10:03
Borsa güne rekor seviyede başladı
10:05
36 il için "sarı" uyarı: Çığ, sağanak ve fırtınaya dikkat
Bayburt'ta Sırakayalar Şelalesi buz tuttu
Bayburt'ta Sırakayalar Şelalesi buz tuttu
FOTO FOKUS
Karabük'te 200 yıllık tarihi konak yandı
Karabük'te 200 yıllık tarihi konak yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ