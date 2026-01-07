Otomotivde ihracatın dörtte üçü 10 ülkeye gerçekleştirildi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2024'ü 37 milyar 197 milyon 332 bin dolarlık dış satımla kapatan otomotiv endüstrisi, geçen yıl ihracatını yüzde 11,6 artırarak 41 milyar 521 milyon 96 bin dolara yükseltti.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek otomotiv ihracatı rekorunu kıran ve geçen yılı ülke ihracatının lideri olarak tamamlayan otomotiv sektörü, son 20 yılda 19'uncu kez ihracat şampiyonu olmayı başardı.

AB üyesi 8 ülke ile Birleşik Krallık ve ABD, geçen yıl 1'er milyar doların üzerinde otomotiv dış satımı yapılan pazarlar oldu.

Ana pazar Almanya'ya 6,6 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

Sektörün ana pazarı Almanya, ilk sıradaki yerini korumaya devam etti. Geçen yıl Almanya'ya yapılan otomotiv ihracatı 2024'e kıyasla yüzde 36 artarak 4 milyar 854 milyon 656 bin dolardan 6 milyar 611 milyon 618 bin dolara yükseldi.

Almanya'yı takip eden Fransa'ya 2024'te yapılan 4 milyar 340 milyon 161 bin dolarlık ihracat, geçen yıl yüzde 17'lik artışla 5 milyar 88 milyon 219 bin dolar oldu.

Birleşik Krallık'a yüzde 3'lük artışla 2024'te 4 milyar 100 milyon 346 bin dolar olan dış satım geçen yıl 4 milyar 208 milyon 917 bin dolara ulaştı.

Dördüncü sıradaki İspanya'ya otomotiv dış satımı yüzde 36'lık yükselişle 2 milyar 504 milyon 689 bin dolardan 3 milyar 417 milyon 563 bin dolara çıktı.

İtalya yüzde 4'lük azalış ve 3 milyar 294 milyon 533 bin dolarla en çok ihracat yapılan beşinci, Slovenya yüzde 27'lik yükseliş ve 2 milyar 285 milyon 691 bin dolarla altıncı, Polonya ise yüzde 1'lik artış ve 1 milyar 847 milyon 563 bin dolarla yedinci ülke oldu.

Romanya'ya yüzde 35'lik artış

En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında sekizinci sırada yer alan Belçika'ya geçen yılki ihracat, 2024'e kıyasla yüzde 19 yükselişle 1 milyar 400 milyon 773 bin dolardan 1 milyar 663 milyon 281 bin dolara yükseldi.

Dokuzuncu sıradaki Romanya'ya geçen yılki ihracatta 2024'e kıyasla yüzde 35'lik artış yaşandı. 2024'te 1 milyar 159 milyon 235 bin dolarlık ihracat yapılan Romanya'ya geçen yıl 1 milyar 561 milyon 716 bin dolarlık satış gerçekleştirildi.

Amerika Birleşik Devletleri yüzde 1'lik düşüş ve 1 milyar 202 milyon 829 bin dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

Sektörün 10 ülkeye yaptığı toplam ihracat 31 milyar 181 milyon 934 bin dolar olarak kayıtlara geçti. 10 ülkeye yapılan otomotiv ihracatı toplam dış satımın yüzde 75'ini oluşturdu.