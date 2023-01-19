Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 15:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Arap Körfez Kupası'nda maçlar ilk kez Türkçe yorumlandı
Irak tarihinde bir ilk gerçekleşti. Ülkenin güneyindeki Basra kentinde düzenlenen Arap Körfez Kupası futbol maçları ilk kez Türkçe yorumlandı.
Görüntüler, Irak'ın güneyindeki Basra kentinde düzenlenen Arap Körfez Kupası'ndan.
Irak hükümetine bağlı Türkmen Televizyonu, bir ilke imza attı ve kupa kapsamındaki maçlar ilk kez Türkçe yorumlandı. Türkmenler de anadilleri ile yorumlanan karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.
Irak ve Umman milli futbol takımlarının karşı karşıya geleceği final karşılaşması sonunda şampiyon bugün belli olacak.
Irak en son 1979 yılında Arap Körfez Kupası'na ev sahipliği yapmış, son şampiyonluğunu da 1988 yılında kazanmıştı.
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