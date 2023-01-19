Görüntüler, Irak'ın güneyindeki Basra kentinde düzenlenen Arap Körfez Kupası'ndan.

Irak hükümetine bağlı Türkmen Televizyonu, bir ilke imza attı ve kupa kapsamındaki maçlar ilk kez Türkçe yorumlandı. Türkmenler de anadilleri ile yorumlanan karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

Irak ve Umman milli futbol takımlarının karşı karşıya geleceği final karşılaşması sonunda şampiyon bugün belli olacak.

Irak en son 1979 yılında Arap Körfez Kupası'na ev sahipliği yapmış, son şampiyonluğunu da 1988 yılında kazanmıştı.