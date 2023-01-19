Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Newcastle United Loris Karius'un sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
İngiliz kulüpten yapılan açıklamaya göre, Loris Karius'un kısa süreli sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatıldığı ve 29 yaşındaki Alman kalecinin 2022-23 sezonunun sonuna kadar kulüpte kalacağı doğrulandı.
2018-2020 sezonları arasında kiralık olarak giydiği Beşiktaş formasıyla 67 karşılaşmada kalesinde 95 gol gören Karius, performansı nedeniyle eleştirilmişti.
Etiketler: Transfer Haberleri Premier Lig
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