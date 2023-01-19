Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mert Çetin Adana Demirspor'da
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, İtalya temsilcisi Hellas Verona'dan Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki defans oyuncusu Mert Çetin, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.
Mert Çetin, kulüp başkanı Murat Sancak ve sportif direktör Gökhan Göktürk'ün de katıldığı törende sözleşmeye imza attı.
Takımımız, Hellas Verona takımından, Milli Futbolcu Yıldırım Mert Çetin ile sezon sonuna kadar kiralık, satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. pic.twitter.com/GNpdyFclMO— Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 19, 2023
Etiketler: Adana Demirspor Transfer Haberleri
Son Haberler
- 13:37
- 13:36
- 13:25
- 13:18
- 13:35
Sıradaki Haber
Casper Ruud'dan Avustralya Açık'a erken veda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz