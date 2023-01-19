Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki defans oyuncusu Mert Çetin, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.

Mert Çetin, kulüp başkanı Murat Sancak ve sportif direktör Gökhan Göktürk'ün de katıldığı törende sözleşmeye imza attı.