Süper Lig ve 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
20 Ocak Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor: Yasin Kol
21 Ocak Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Turgut Doman
19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Şansalan
22 Ocak Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Cihan Aydın
16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Pakkan
16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
19.00 Trabzonspor-İstanbulspor: Arda Kardeşler
23 Ocak Pazartesi:
20.00 Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü: Murat Erdoğan
20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta maçlarının hakemleri
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
20 Ocak Cuma:
20.00 Sakaryaspor-Altınordu: Mehmet Ali Özer
21 Ocak Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Göztepe: Erdem Mertoğlu
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor: Alpaslan Şen
16.00 Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor: İlker Yasin Avcı
19.00 Altay-Pendikspor: Ömer Tolga Güldibi
22 Ocak Pazar:
13.30 Bodrumspor-Ankara Keçiörengücü: Ozan Ergün
16.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor: Gürcan Hasova
19.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor: Fatih Tokail
23 Ocak Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor: Ali Yılmaz
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