"Bagazetas, bir Yunan yabimi" ifadelerini kullandığı röportaj ile sosyal medyada gündeme gelen Erdal Şahin, kulübün davetlisi olarak geldiği Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Bakasetas ile buluştu.

Bakasetas sarıldığı Şahin'e, "Bir Yunan yabimi Bagazetas" yazılı 11 numaralı forma hediye etti.

Şahin ve Bakasetas birbirlerine karşılıklı, "Baba adamsın adam" şeklinde hitap ettiler. Taraftar, Bakasetas'ın ayağını da göstererek, "roket" ifadesini kullandı.