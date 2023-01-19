Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor taraftarı hayranı olduğu Bakasetas ile buluştu
Trabzonsporlu taraftar, bordo-mavili takımın Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas ile bir araya geldi.
"Bagazetas, bir Yunan yabimi" ifadelerini kullandığı röportaj ile sosyal medyada gündeme gelen Erdal Şahin, kulübün davetlisi olarak geldiği Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Bakasetas ile buluştu.
Bakasetas sarıldığı Şahin'e, "Bir Yunan yabimi Bagazetas" yazılı 11 numaralı forma hediye etti.
Şahin ve Bakasetas birbirlerine karşılıklı, "Baba adamsın adam" şeklinde hitap ettiler. Taraftar, Bakasetas'ın ayağını da göstererek, "roket" ifadesini kullandı.
Buluştular #BirYunanYabimi pic.twitter.com/wlLtvsQY0W— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 19, 2023
Etiketler: Trabzonspor
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