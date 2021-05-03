Juventus'un İtalya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Serie A) 9 sezonluk şampiyonluk serisini başlatan ve sonlandıran kişi olan 51 yaşındaki İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin tarihe geçen başarısı dikkat çekiyor.

İtalyan futbolunda 2006 yılında patlak veren "Calciopoli" skandalında yöneticilerinin maç ve hakemleri ayarlama gibi faaliyetlerine karıştığı gerekçesiyle 2004-2005 ve 2005-2006 şampiyonlukları silinerek Serie B'ye düşürülen Juventus, 2007-2008 sezonunda yeniden Serie A'ya döndü.

2007-2008 sezonundan 2010-2011 sezonuna kadar olan dönemde Serie A'da orta sıralarda gezinen Juventus'ta başkan Andrea Agnelli, bu gidişatı 2011 yılı yaz aylarında değiştirdi. Agnelli, Juventus'u eski oyuncuları ve o dönemin genç çalıştırıcısı Antonio Conte'ye emanet etti.

Serie A'da "Juventus çağı"nı başlattı

Conte'nin çalıştırdığı Juventus, 2011-2012'de namağlup şekilde 38 maçta 23 galibiyet ve 15 beraberlikle topladığı 84 puanla Serie A'da 2003 yılının ardından ve Calciopoli skandalından sonra ilk kez mutlu sona ulaştı.

Ligde sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Conte'nin Juventus'u, 2011-2012 şampiyonluğuyla Juventus adına kötü bir döneme nokta koymakla kalmadı, aynı zamanda Serie A'da Juventus'un 9 yıl sürecek şampiyonluk çağını da açtı.

2012-2013 sezonunda da Conte'nin Juventus'u, 38 maçta 27 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgiyle topladığı 87 puanla üst üste 2. kez ipi göğüsledi.

Siyah-beyazlılar, o sezon rakiplerinin de puan kaybıyla bitime 3 hafta kala 35. haftada şampiyonluğunu ilan etti.

Rekor puanlı şampiyonluk

Üst üste kazanılan 2 şampiyonlukla 2013-2014 sezonuna da favori giren Conte'nin Juventus'u, 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle topladığı 102 puanlık rekorla tarihindeki 30. lig şampiyonluğunu kazandı. Siyah-beyazlılar, bu sezonun 36. haftasında şampiyonluğunu ilan etti.

Juventus'la üst üste 3 şampiyonluk yaşamasına karşın yönetimle olan sorunları, Conte ve kulübün yollarının ayrılmasını da beraberinde getirdi.

Juventus, Conte'nin 3 şampiyonluk alarak başlattığı, Massimiliano Allegri ile üst üste elde edilen 5 şampiyonlukla devam eden şampiyonluk çağında, son olarak Massimo Sarri ile 1 şampiyonluk daha kazanarak, toplamda 9 yıl arka arkaya Serie A'da ipi göğüsleyip tarihe geçti.

Antonio Conte, Juventus'un ardından çalıştırdığı İtalya Milli Takımı ve İngiltere'nin Chelsea takımlarıyla kariyerini devam ettirirken, 2019-2020 sezonu başında ise Juventus'un rakibi Inter’in başına geçmesiyle dikkati çekti.

[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]

Conte yönetimindeki Inter ilk sezonunda 2. oldu

İtalyan futbolunda Calciopoli skandalı sonrasında Juventus'tan ayrılan Zlatan İbrahimovic, Patrick Viera gibi yıldızları kadrosuna katarak, 2005-2010 döneminde 5 sene üst üste şampiyon olan Inter, 2010'dan sonraki dönemi istikrarsız şekilde geçirdi.

Inter'in Çinli sahipleri, 2019-2020 sezonu başında rakipleri Juventus'un efsanesi Antonio Conte'yi takımın başına getirerek yeniden yapılanmaya gitti.

Conte ile zirveye aday olan Inter, 2019-2020 sezonu içinde kritik anlardaki puan kayıpları ve deneyimli çalıştırıcının yönetimle yaşadığı sorunların da etkisiyle Juventus'un 1 puan gerisinde ligi ikinci sırada tamamladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]

Conte'nin 2. sezonunda seri galibiyetler Inter'i mutlu sona götürdü

Inter, 2020-2021 sezonuna istikrarsız bir başlangıç yaptı. İlk 7 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan mavi-siyahlılar, 8 ile 15. hafta arasında 8 maç peş peşe kazandı. Ligde 16. haftada Sampdoria'ya deplasmanda 2-1 yenilen Conte'nin Inter'i, son 18 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Conte'nin takımının, rakipleri Milan ve Juventus'un puan kaybettiği 20 ile 30. hafta arasında aldığı 11 maçlık galibiyet serisi, Inter'in 19. şampiyonluğunun anahtarı oldu.

Inter, 38 haftalık ligin 34. haftası itibarıyla 25 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 82 puanla en yakın rakipleri Atalanta, Juventus ve Milan'ın 13 puan önünde zaferini ilan etti.

[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]

Inter 11, Conte 7 yıl aradan sonra Serie A'da zirvede

Bu şampiyonlukla Antonio Conte, kendisinin başlattığı Juventus'un Serie A'daki şampiyonluk serisini, bu sefer rakibinin teknik direktörü olarak bizzat sonlandıran isim olarak tarihe geçti.

Inter'in 11 yıl aradan sonra ligde ipi göğüslemesini sağlayan Conte, kariyerindeki Juventus'la en son 2013-2014 sezonunda kazandığı 3. şampiyonluğa ek olarak 4. kez Serie A'yı zirvede tamamladı.

Deneyimli teknik adam, gerek takımının topladığı puanlar gerekse rakiplerinin kaybettiği puanlarla, bugüne kadar kazandığı 4 şampiyonluk arasında, en erken mutlu sona ulaştığı şampiyonluk bu sezon oldu. Conte'nin Inter'i, 34. haftada matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi.

Conte'nin kariyerinde; Chelsea ile kazandığı 1 İngiltere Premier Lig, 1 İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) ile Juventus'la kazandığı 3 Serie A, 2 İtalya Süper Kupası başarıları bulunuyor.