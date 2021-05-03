İtalya'da Inter şampiyonluğunu ilan ederken İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Atletico Madrid, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Lille, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Serie A

Serie A’nın 34. haftasındaki maçında Crotone'yi deplasmanda 2-0 yenerek puanını 82 yapan Inter, en yakın takipçisi Atalanta'nın Sassuolo ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasıyla ligin bitimine 4 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi.

Bu sonuçla, Inter 11 yıl aradan sonra ligde mutlu sona ulaşırken, tarihinde 19. şampiyonluğunu kazandı.

Inter'in bu şampiyonluğu ile Serie A'da son 9 sezondur şampiyonluğa ambargo koyan Juventus'un serisi bitmiş oldu.

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı karşılaşmada Crotone'yi 2-0, Juventus ise deplasmanda Udinese'yi 2-1 mağlup etti.

Ligde, Atalanta, Juventus ve Milan 69'ar puanla son 4 haftaya giriyorlar.

Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de Old Trafford Stadyumu'nda oynanması planlanan Manchester United-Liverpool karşılaşması, ev sahibi takım taraftarlarının takımlarının sahibinin "Avrupa Süper Ligi" kararını protesto edip sahayı işgal etmeleri nedeniyle ertelendi.

Lider Manchester City, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-0 yenerek puanını 80'e çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıradaki Manchester United ile arasındaki farkı 13 puana yükseltti.

Manchester United'ın Liverpool'a yenilmesi halinde Manchester City şampiyonluğa ulaşacak ve son 4 sezonda 3'üncü, tarihindeki 7. lig şampiyonluğunu elde edecek.

Ligde, Manchester United 67, Leicester City 63, Chelsea 61 puanla yarışa devam ediyorlar.

La Liga

Lider Atletico Madrid, deplasmanda Elche'yi 2-1 yenerek zirve yarışındaki avantajını sürdürdü.

Liderin takipçilerinden Real Madrid, sahasında Osasuna'yı 2-0, Barcelona ise deplasmanda Valencia'yı 3-2 mağlup etti.

La Liga'nın 34. haftasında 76 puanlı Atletico Madrid'i, Real Madrid ve Barcelona 74, bir maçı eksik Sevilla da 70 puanla takip ediyor.

Bundesliga

Almanya'da kupa maçları nedeniyle hafta sonunda müsabaka oynanmadı.

71 puana sahip son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, son 3 haftaya rakiplerinin 7 puan önünde giriyor. Bayern'i, 64 puanlı Leipzig ve 57 puanı bulunan Wolfsburg takip ediyor.

Ligue 1

Milli oyuncular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle Lille, konuk ettiği Nice karşısında sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Şampiyonluk yarışının takipçilerinden Paris Saint-Germain (PSG), Lens'i 2-1 yenerken Monaco sahasında Lyon'a 3-2 yenildi.

Ligue 1'in bitimine 3 hafta kala puanını 76'e çıkaran Lille, liderliğini sürdürdü. PSG 75, Monaco 71 ve Lyon 70 puanla Lille'in arkasında yer aldı.