Az Bulutlu 33.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 14.07.2023 17:15

Antalyaspor Erdoğan Yeşilyurt'u ve Jakub Kaluzinski'yi transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Erdoğan Yeşilyurt'u ve Jakub Kaluzinski'yi kadrosuna kattı.

Antalyaspor Erdoğan Yeşilyurt'u ve Jakub Kaluzinski'yi transfer etti
[Fotograf: AA]

Burdur Mehmet Akif Ersoy Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Erdoğan Yeşilyurt, Jakub Kaluzinski ile Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Ali Yeşil ve Abide Gülel katıldı.

Sezonun ilk transferi

Yeşil, yaptığı açıklamada, yeni sezonun ilk transferini Yeşilyurt ile gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yeşil, Antalyaspor'a yetenekli bir kanat oyuncusu kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

"Altınordu ve Sivasspor'da başarı dolu sezonlar geçirmiş bir futbolcu ile imzaladığımız 3 yıllık sözleşme, kulübümüze hayırlı olsun."

Futbolcu Yeşilyurt ise uzun ve zorlu bir transfer süreci yaşandığını dile getirdi.

Antalyaspor ile ilgili futbolcu arkadaşlarından hep olumlu görüşler aldığına dikkati çeken Yeşilyurt, "Antalya da çok güzel bir şehir. İnşallah çok başarılı geçen bir 3 yıl olur. Herkese hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"İlk kez Polonya dışında futbol oynayacağım"

Kaluzinski, Antalyaspor'la anlaştığı için mutlu olduğunu ve kendisini hazır hissettiğini belirtti.

"İlk kez Polonya dışında bir ülkede forma giyeceğim için heyecan duyuyorum. Bana gösterilen ilgi ve yönetim kurulumuzun duyduğu güven için teşekkür ediyorum. Bir an önce ligin ve maçların başlaması için sabırsızlanıyorum."

Gülel ise Kaluzinski'nin 15 kez ülkesinin milli takımlarında forma giydiğini ve gelecek vadeden bir futbolcu olduğunu kaydetti.

İmza töreninin ardından Yeşilyurt, Antalyaspor'un 1969 yılındaki formasıyla fotoğraf çektirdi.

ETİKETLER
Antalyaspor Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Karadeniz Off-Road Kupası'nın seremonisi yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:23
ABD'de 2 belediye 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdı
18:21
Almanya Başbakanı: Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz
18:03
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "15 Temmuz" paylaşımı
17:59
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
18:05
Erzincan'da sahte altın operasyonunda 2 kişi yakalandı
17:45
Sinop'ta yangın çıkan evde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
FOTO FOKUS
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda yangın
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ