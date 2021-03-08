Antalya'da puanlar paylaşıldı
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa maçı 1-1 sona erdi.
Antalyaspor'un golünü 38. dakikada Hakan Özmert attı. Kasımpaşa'nın golünü ise 72. dakikada Isaac Thelin ağlarla buluşturdu.
Yenilmezlik serisini 13 maça çıkartan Fraport TAV Antalyaspor ise 36 puana yükseldi.
Galibiyet hasreti üç maça çıkan Kasımpaşa bu beraberlikle haftayı 30 puanla kapattı.
Karşılaşma öncesi Bingol'de şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka, 2-2 eşitlikle sona erdi.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
17. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan sert ortasında kale önünde Thelin'in yatarak dokunduğu top, kale direğinin yanından auta gitti.
30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sidney Sam, kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.
GOL - 38. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Kazanılan serbest atışta topun başına geçen Hakan Özmert'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
46. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Thelin'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
50. dakikada Sidney Sam'in sağ kanattan ortasında Kasımpaşalı savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği top, Gökdeniz Bayrakdar'ın önünde kaldı. Gökdeniz'in sert vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Ramazan Köse uzaklaştırdı.
GOL - 72. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Rakibi Hakan Özmert'ten baskı sonucu topu kapan Bistrovic, meşin yuvarlağı Hajradinovic'e bıraktı. Hajradinovic'in ara pasında kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan Thelin, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
Stat: Antalya
Hakemler: Serkan Tokat, Kamil Çetin, Bilal Gölen
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton (Dk. 58 Podolski), Fredy (Dk. 71 Omar Imeri), Sidney Sam (Dk. 71 Doğukan Sinik), Hakan Özmert (Dk. 88 Serdar Gürler), Gökdeniz Bayrakdar
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Haddadi, Brecka, Aytaç Kara, Hadergjonaj, Bistrovic, Sadiku (Dk. 89 Tosic), Koomson (Dk. 90 Anıl Koç), Hajradinovic, Thelin, Varga (Dk. 76 Drinkwater)
Goller: Dk. 38 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 72 Thelin (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 9 Thelin, Dk. 36 Aytaç Kara, Dk. 64 Bistrovic (Kasımpaşa), Dk. 45 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)