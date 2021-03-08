Dünya tenisine son yıllarda damga vuran isimlerden Roger Federer, uzun süren sakatlık dönemini atlattı. İsviçreli raket, yaklaşık 13 aylık aranın ardından Katar Açık'a katılacak.

39 yaşındaki usta isim, sakatlıkla mücadele ederken emekliliği hiçbir zaman düşünmediğini söyledi. 1 yılı aşkın süredir maç yapamayan eski dünya 1 numarası, turnuva öncesinde altıncı basamağa kadar geriledi.

Ekselansları lakaplı Federer, son maçını geçen sene Avustralya Açık'ta Novak Djokovic'e karşı oynamıştı. 20 grand slam turnuvası kazanan Federer, 2012 yılından sonra ilk kez Doha'da mücadele edecek.

Öte yandan son dönemin bir başka yıldız ismi Novak Djokovic, yeni bir rekora daha imza attı.

Sırp raket, dünya 1 numarası olarak 311'nci haftasını tamamladı. Djokovic, Federer ile paylaştığı 310 hafta 1 numarada kalma rekorunu böylece eline geçirdi.