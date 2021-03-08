Alanyaspor'un gollerini 66. dakikada Mustafa Pektemek ile 73. ve 90+8. dakikada Davidson kaydetti.

Trabzonspor'un tek golünü 80. dakikada penaltıdan Bakasetas ağlarla buluşturdu.

Abdullah Avcı yönetiminde ligde üçüncü yenilgisini alan bordo-mavililer bu sonuçla zirve yarışında da önemli kayıp yaşadı. Trabzonspor aldığı bu yenilgi ile 51 puanda kaldı.

Ligde 4 maç sonra kazanan Aytemiz Alanyaspor ise 46 puana yükseldi.

Öte yandan karşılaşma öncesi Bingol'de şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada konuk takımın sol taraftan kullandığı köşe atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanının hemen dışındaki Salih Uçan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şık aşırma vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale etmeye çalıştığı top üst direkten döndü.

22. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serkan Kırıntılı, sağ tarafına gelen topu yatarak çıkardı.

37. dakikada Moubandje'nin ceza alanı dışından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu Kadzior, filelere gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

38. dakikada Afobe'nin kafa ile indirdiği topu ceza yayı üzerinden Bakasetas kaleye gönderdi ancak kaleci Serkan Kırıntılı, topu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına sokulan Ekuban'ın sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı, topu çeldi.

66. dakikada Salih Uçan'ın ceza alanı dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.

GOL - 66. dakikada Aytemiz Alanyaspor, öne geçti. Efecan Karaca'nın sağdan ortasında arka direkte Ceyhun Gülselam, topu kafayla Mustafa Pektemek'e çıkardı. Bu futbolcu da altıpas içinde kafa ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

GOL - 73. dakikada Aytemiz Alanyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Orta alandan aldığı top ile boş durumda soldan ceza alanına giren Davidson, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

[Fotoğraf: DHA]

GOL - 80. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Nwakaeme'nin şutunda, top ceza alanı içinde Berkan İsmail Kutlu'nun eline çarparak kornere çıktı. Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu izleyen Suat Arslanboğa, penaltı kararı verdi. Bakasetas, kullandığı penaltıyı gole çevirdi. 1-2

90+7. dakikada Moubandje'nin soldan ortasında, arka direkte Davidson gelişine vuruşla topu filelere gönderdi: 1-3

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-1 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Medical Park

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Cem Hanoğlu, İlker Takpak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 75 Yusuf Sarı), Edgar, Hugo, Marlon (Dk. 80 Abdulkadir Parmak), Berat Özdemir, Baker (Dk. 69 Yunus Mallı), Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Afobe

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Salih Uçan (Dk. 86 Tayfur Bingöl), Ceyhun Gülselam, Kadzior (Dk. 62 Davidson), Berkan İsmail Kutlu (Dk. 90+4 Umut Güneş), Efecan Karaca (Dk. 90+4 Siopis), Mustafa Pektemek (Dk. 86 Bareiro)

Goller: Dk. 66 Mustafa Pektemek, Dk. 73 ve 90+7 Davidson (Aytemiz Alanyaspor) Dk. 80 Bakasetas (penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 69 Bakasetas, Dk. 85 Yusuf Sarı, Dk. 90+5 Hugo (Trabzonspor) Dk. 78 Ceyhun Gülselam, Dk. 80 Berkan İsmail Kutlu, Dk. 85 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)