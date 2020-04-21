Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankaragücü halter takımı kurdu
[Fotoğraf: AA]
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, başkent ekibinin bünyesinde halter takımının kurulduğunu açıkladı.
Başkan Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Ankaragüçlüler, yaşadığımız bu zor günlerde size kulübümüz adına güzel bir haber vermek istiyorum. Avrupa çapında dereceleri olan hocalar yönetiminde Türkiye'de dereceleri olan sporculardan oluşan halter takımımız kurulmuştur. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Mert, halter takımında yer alan teknik heyet ve sporcuları da hesabından duyurdu.
Halter takımımız kuruldu |— MKE Ankaragücü #EvdeKal (@Ankaragucu) April 21, 2020
https://t.co/CwS7o8FqYh#Ankaragücü pic.twitter.com/m7coyLbU9E
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