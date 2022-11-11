MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetti.

FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek ara öncesi son maçına çıkan MKE Ankaragücü ile Trabzonspor yenişemedi.

Trabzonspor'un öne geçtiği maçta, Ankaragücü beraberliği 4 dakika sonra buldu.

Trabzonspor'un golünü 70. dakikada Bardhi atarken, MKE Ankaragücü'nün golünü ise 74. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci kaydetti.

Ligde oynadığı son 4 maçından üç beraberlik alan MKE Ankaragücü haftayı 13 puanla kapattı.

Son şampiyon Trabzonspor ise ligdeki son 7 maçını de kaybetmeyerek 23 puana yükseldi. Bordo mavililer ligde oynadığı son 7 maçından 4 beraberlik elde etti

Ankaragücü 12,5 yıldır rakibini yenemiyor

MKE Ankaragücü, rakibi karşısında 12,5 yıldır süren galibiyet hasretine de son veremedi.

Trabzonspor'la oynadığı son 10 maçta galip gelemeyen başkent ekibi, bordo-mavililer karşısındaki son 3 puanını 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık skorla almıştı.

Aradan geçen 12,5 yılda 10 kez karşılaşan iki takımın müsabakalarında Trabzonspor rakibi karşısında 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada Hamsik'in sol çaprazdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü, meşin yuvarlağı direk dibinden ayaklarıyla çıkardı.

31. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasında penaltı noktasında meşin yuvarlakla buluşan Gomez'in kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

38. dakikada Gomez'in pasıyla ceza sahasında dışında topla buluşan Bardhi'nin plase vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Han Güngördü iki hamleyle kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

58. dakikada Bardhi ile paslaşarak ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'ye defans oyuncusu Yasin Güreler son anda yatarak müdahale etti ve topu kornere gönderdi.

70. dakikada Trabzonspor golü buldu. Gomez'in sağdan yerden yaptığı ortasında ceza sahasında topla buluşan Bardhi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

72. dakikada MKE Ankaragücü'nün kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahasında konuk ekipten Larsen'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

74. dakikada penaltı atışını kullanan Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

85. dakikada Zahid'in pasıyla buluşarak ceza yayına yaklaşan Jese'nin sert vuruşunda, top üstten auta gitti.

90+6. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Chatzigiovanis'in sağdan ortasında ceza sahasında Sowe'ye çarparak kaleye yönelen topu, kaleci Uğurcan Çakır son anda kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Aleks Taşçıoğlu, Kemal Yılmaz.

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Yasin Güreler (Dk. 79 Oğuz Ceylan), Mujakic, Malcuit, Radakovic, Moreira (Dk. 79 Diack), Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı (Dk. 67 Zahid), Emre Kılınç (Dk. 57 Jese), Beridze (Dk. 66 Chatzigiovannis), Sowe.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Vitor Hugo (Dk. 46 Denswil), Eren Elmalı, Larsen, Abdülkadir Ömür (Dk. 57 Naci Ünüvar), Hamsik (Dk. 77 Siopis), Gbamin (Dk. 77 Umut Bozok), Bardhi, Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Djaniny), Maxi Gomez.

Sarı kartlar: Dk. 14 Hugo, Dk. 90+7 Umut Bozok (Trabzonspor), Dk. 26 Yasin Güreler, Dk. 90+7 Mujakic (MKE Ankaragücü)

Goller: Dk. 70 Bardhi (Trabzonspor), Dk. 74 Tolga Ciğerci (penaltıdan) (MKE Ankaragücü)