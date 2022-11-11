Alanyaspor, Kırbıyık Holding Stadyumu'ndan Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetti.

Her iki takım da, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası arasına galibiyet alamadan girdi.

Adana Demirspor'da Belhanda, 44. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sezon inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Corendon Alanyaspor, beşinci beraberliğini alarak 17 puana yükseldi.

Zirve mücadelesi veren Adana Demirspor ise, deplasmandan bir puanla döndü. Adana ekibi puanını 24'e yükseltti.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

23. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Akintola'nın şutunda, top az farkla auta çıktı.

34. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ortasında Ahmed Hassan'n kafa vuruşunda, top kaleci Ertaç Özbir de kaldı.

KIRMIZI KART - 44. dakikada orta sahadaki ikili mücadelede topu korumaya çalışan Belhanda’nın Fatih Aksoy’a dirsekle müdahalesi sonrası hakem Çağdaş Altay, Belhanda’ya kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

59. dakikada Alanyaspor’un merkezden geliştirdiği atakta Ahmed Hassan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Aydın’ın şutunda, top kaleci Ertaç Özbir de kaldı.

62. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Candeias'ın arka direğe ortasında Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

63. dakikada Alanyaspor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

71. dakikada Lusamba'nın pasında topla buluşan Ahmed Hassan'ın sert şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.

80. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında sağ çaprazdan Ndiaye'nin şutunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Kırbıyık Holding.

Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Çiçek, Ömer Tevfik Özkoç.

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira (Dk. 61 Candeias), Fatih Aksoy, Balkovec, Leroy Fer (Dk. 61 Lusamba), Umut Güneş (Dk. 82 Efkan Bekiroğlu), Yusuf Özdemir, Doumbia, Efecan Karaca, Oğuz Aydın (Dk. 75 Cavaleiro), Ahmed Hassan.

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Rodrigues, Rakitskyi (Dk. 37 Semih Güler), Samet Akaydın, Svensson, Ndiaye, Stambouli, Emre Akbaba (Dk. 62 Erhun Öztümer), Belhanda, Akintola (Dk. 46 Abdurrahim Dursun-Dk. 86 Berk Yıldız), Gulbrandsen (Dk. 62 Assombalonga).

Kırmızı kart: Dk. 44 Belhanda (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 44 Rodrigues (Adana Demirspor), Dk. 53 Leroy Fer, Dk. 75 Umut Güneş, Dk. 89 Efecan Karaca, Dk. 90+1 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor)