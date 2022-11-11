Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi sona erdi
Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Şenol Can yönetimindeki Kasımpaşa, son 5 maçından galibiyet çıkartamayarak 15 puanla 12. sırada yer aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Sami Uğurlu’dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Can, lacivert-beyazlı ekibin başında 2’si Türkiye Kupası olmak üzere 12 maça çıktı.
Kasımpaşa Kulübü’nden konuyla ilgili açıklama yaptı.
"Teknik Sorumlumuz Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz."
Şenol Can yönetimindeki Kasımpaşa, son 5 maçından galibiyet çıkartamayarak 15 puanla 12. sırada yer aldı.
Kamuoyuna Duyuru | Şenol Can pic.twitter.com/f80ectSU4a— Kasımpaşa (@kasimpasa) November 11, 2022
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