Bu sabah tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Oktay Karaahmet için merkez Hacı Miktad Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Karaahmet'in naaşı ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından merkez yeni mezarlıkta defnedildi.

Törene, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun milletvekilleri Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.