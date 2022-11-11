Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli para atıcı Aysel Özgan dünya şampiyonu oldu
[AA arşiv]
Milli sporcu Aysel Özgan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, El Ayn kentinde düzenlenen organizasyonda P2 Kadınlar 10 Metre Tabanca SH1 kategorisinde yarışlar yapıldı.
Milli para atıcı Aysel Özgan, 233.1 puanla altın madalya kazandı.
Aysel Özgan dünya şampiyonu!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) November 11, 2022
Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz, P2 Kadınlar 10 Metre Tabanca SH1 kategorisinde 233.1 puanla altın madalya kazandı.
Tebrikler Aysel! pic.twitter.com/BcogyhS6ik
Ayrıca milli para atıcı Ayşegül Pehlivanlar organizasyonu beşinci sırada tamamladı. Para atıcılık sporcuları toplam madalya sayısını ikiye yükseltti.
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