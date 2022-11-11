THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, evinde konuk ettiği Kızılyıldız’ı 93-79 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı lacivertlilerde ön plana çıkan oyunculardan birisi kuşkusuz Melih Mahmutoğlu‘ydu.

Kızılyıldız karşısında bulduğu üst üste üçlüklerle takımının galibiyetinde büyük pay sahibi olan Mahmutoğlu, parkede kaldığı 16 dakikada, kaydettiği 20 sayıyla takımını sırtladı.

Melih performansıyla, THY Avrupa Ligi kariyer rekorunu da kırmayı başardı. Melih Mahmutoğlu, 8'de 5 üçlükle oynarken, 3'te 3 serbest atış ve 1'de 1 iki sayılık basketle mücadele etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin Yunan başantrenörü Dimitris Itoudis, "Melih Mahmutoğlu kenardan gelerek maça farklı bir boyut kazandırdı" dedi.

Milli basketbolcuya bir övgü de eski takım arkadaşı Bogdan Bogdanovic'ten geldi.

NBA’de Atlanta Hawks forması giyen Bogdanovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Melih Mahmutoğlu kesinlikle dünyanın en iyi şutörü” ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Beko, 7 haftası geride kalan Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde 7 maçta, 6 galibiyet almayı başardı.