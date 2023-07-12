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Spor
AA 12.07.2023 15:30

Angelino resmen Galatasaray'da

Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino'nun kiralık transferi konusunda Leipzig Kulübü ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı.

Angelino resmen Galatasaray'da

Galatasaray Sportif AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Leipzig ile resmi görüşmeler başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Manchester City'den Leipzig'e 2021-2022 sezonunda transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Hoffenheim'da geçirdi.

Angelino Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı İspanyol futbolcu Angelino, sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.

Angelino, Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülerde heyecanlı olduğunu belirtti.

"Merhaba Galatasaray taraftarları. Aranıza katılacağım için çok heyecanlıyım. Sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Yakında görüşmek üzere."


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