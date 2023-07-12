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Spor
AA 12.07.2023 15:16

3. Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de başladı

Kocaeli'de düzenlenen 3. Uluslararası Judo Turnuvası, 16 ülkeden 1421 sporcunun katılımıyla başladı.

3. Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de başladı

Türkiye Judo Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, judo branşında 2000 Sidney Olimpiyatları Oyunları'nda altın madalya kazanan Hüseyin Özkan onuruna düzenlenen organizasyon, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

16 ülkeden 834'ü erkek, 587'si kadın 1421 sporcunun mücadele ettiği turnuvada 38 hakem görev yapıyor.

3. Uluslararası Judo Turnuvası Kocaeli'de başladı

Judoda Türkiye'ye ilk olimpiyat altın madalyasını getiren Hüseyin Özkan, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Özkan, yeni olimpiyat şampiyonalarının çıkması için çalıştıklarını belirtti.

"İnşallah 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda madalyalar bekliyoruz. Çalışmalar devam ediyor, madalya hedefi var, bekliyoruz. Adıma turnuva düzenlenmesi beni onurlandırıyor. Her sporcunun hedefi olimpiyat şampiyonu olmak, o çok güzel bir şey ancak herkese nasip olmuyor ama bana nasip oldu."

Turnuva, 14 Temmuz Cuma günü sona erecek.

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