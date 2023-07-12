Bakan Osman Aşkın Bak: Deprem illerinde hem yurtlarımızı sağlamlaştıracağız

Gaziantep Tek Yürek Meydanı'nda depremzedelerle sohbet eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Büyükşehir Belediyesinin sanat ve meslek eğitim kurslarına katılan öğrencilerle buluştu.

Basketbol oynayan Bakan Bak, daha sonra İslahiye ilçesinde Sanayi Sitesi inşaat alanında incelemede bulundu.

Burada konuşan Bakan Bak, bir iş insanının 2 bin 500 kişinin çalışacağı 7 fabrikadan oluşan tesis için yatırım yaptığını dile getirdi.

Bak, sanayicileri bölgenin kalkınması için bölgeye beklediklerini dile getirdi.

"Bölgemizin gelişmesini istiyoruz. Bu noktada bu yaraları hızlıca sarmak için bir yandan devletimiz konutları yapıyor, altyapıyı yapıyor. Bir yandan da tabii yatırımcının, müteşebbisin, iş adamlarının da buraya gelip yatırımlar yaparak bölgenin kalkınmasına katkı sağlamaları bizim için de önemli. Bu bir örnek. Kendilerine çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Aslında depremden önce başlamış yatırım yapmaya kendileri ama devam ediyorlar hız kesmeden. İnşallah bölgemizi de böyle kalkındırmış olacağız. Biz de bunu takip edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten yakından bölgeyi takip ediyor, deprem bölgesindeki yapılan yatırımları, inşaatları, konutları... Yaralarımızı hep beraber sarıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim bölgemizde gençlerin, çocukların talepleri olan spor salonumuz hasar görmüştü. Onun yenisini yapacağız. Gençlik merkezi yapacağız."

Bak, deprem illerinde yapmayı planladıkları çalışmalara değindi.

"Deprem illerinde hem yurtlarımızı sağlamlaştıracağız hem de yurtlarımızın yenisini yapacağız. Öğrencilerimizin, üniversite öğrencilerimizin rahat bir şekilde yerleşmeleri için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gençlerimize, çocuklarımıza spor yaptırıyoruz. Bakın çocuklar cıvıl cıvıl ama onların da vakit geçirmeleri, bu depremin travmalarını atlatmaları için de spor salonunda bakın yüzme öğretiyoruz orada çocuklara, gördünüz, oyunlar oynuyorlar. Kütüphanesi var. Sayın Belediye Başkanımızın da yoğun bir bisiklet talebi var. Dolayısıyla çocuklar da bu yaraları sarıyor hep beraber. Devletimiz burada.

Hem Hasan Kalyoncu Üniversitesinin mezuniyet törenine geldik hem de bölgemizdeki yatırımları takip ediyoruz. Buradaki spor yatırımlarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Çünkü bu bölge hem göç alıyor hem de deprem nedeniyle diğer illerden gelen nüfuslar var. Buralara da o gençlere de alan açmak gerekiyor. Onların spor yapması için, sağlıklı bireyler olması için, sosyalleşmesi için de spor tesislerine ihtiyaç var. Bunları da hızla yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Önceki Bakanımız, Kasapoğlu Bakanımız, Gaziantep'e çok güzel tesisler kazandırdı. Biz de devam edeceğiz. Yaraları hep beraber saracağız. Ülkemizin her köşesi bizim için kıymetli, istihdam önemli. Biz güçlü bir ülkeyiz. Hep beraber ayağa kalkacağız. Bütün vatandaşlarımız desteklerini devam ettiriyor. İş adamlarımızı da böyle yatırımlara bekliyoruz."

İslahiye Gençlik Merkezi'nde futbol oynayan Bakan Bak, gençlerle sohbet etti.

Geçici yaşam alanında kalan depremzedeleri de ziyaret eden Bak, vatandaşların taleplerini dinledi.