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Spor
AA 12.07.2023 15:10

Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan transfer açıklaması

Süper Lig'in yeni takımı Yılport Samsunspor'da kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, dinamik orta saha ve santrfor transferi yapacaklarını söyledi.

Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan transfer açıklaması

Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dinamik bir takım oluşturmaya ve takımın yaş ortalamasını yeni transferlerle düşürmeye çalıştıklarına işaret etti.

"Transfer çalışmalarına Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk'u alarak başladık. Defansa Nanu, Rick Van Drongelen, Marc Bola, L'ubomir Satka'yı alarak bu bölgeye transferimizi tamamladık. Forvete hızlı santrfor Marius Mouandilmadji'yi aldık. Zaten elimizde Laura, Tangue var. Hareketli ve dinamik bir santrfor daha bakıyoruz."

Yıldırım, orta saha transferini çok önemsediklerini vurguladı.

"Önceliğimiz orta saha transferi. 6, 8 ve 8,5 numara pozisyonlarında oynayacak oyuncular arıyoruz. Ayrıca sağ ve sol kanatlara da oyuncu bakacağız. Çünkü oyun içinde teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu formasyonu değiştirebilsin istiyoruz. Sistem olarak 3-5-2 oynasak bile oyun içinde 4-1-4-1, 3-4-3, 4-4-2 gibi sistemlere de geçmek gibi düşüncemiz var. Bu sistemlere uyabilecek oyuncu topluluğu ile olmak istiyoruz. Onun için dinamik bir orta saha olması lazım. Hedefimizde bazı oyuncular var, transferleri yakındır ancak bitmeden açıklama yapmak istemiyoruz."

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