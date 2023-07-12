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Spor
AA 12.07.2023 14:23

Hentbolda Türk takımlarının Avrupa'daki rakipleri belli olacak

Hentbolda 2023-2024 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri, 18 Temmuz'da belli olacak.

Hentbolda Türk takımlarının Avrupa'daki rakipleri belli olacak

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) Avusturya'nın başkenti Viyana'daki merkezinde gerçekleşecek kura çekimine 9 Türk takımı katılacak.

Kadınlar Avrupa Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, organizasyona üçüncü eleme turunda katılım gösterecek. Kadınlar Avrupa Kupası'nda ise geçen yılın şampiyonu olan Konyaaltı Belediyespor'un yanı sıra Yenimahalle Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavakspor ve Görele Belediyespor, organizasyona ikinci turda dahil olacak.

Erkekler Avrupa Kupası'na Beşiktaş Yurtbay Seramik ile Spor Toto birinci, Beykoz Belediyespor ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise ikinci turdan katılacak.

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