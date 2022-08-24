Maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Georgson, Sivasspor karşısında zor bir maça çıkacaklarını belirtti.

Georgson, rakiplerini analiz ettiklerini belirtti.

"Bu maçın farklı bir maç olacağını düşünüyoruz. Malmö de oynadığımız ilk maçta Sivasspor'un çok farzla risk almadığını, daha çok kapalı ve oyunu yavaşlatan tarzda oyun ortaya koyduğunu gördük. Şimdi gole ihtiyaçları olduğundan ötürü daha sert, baskılı ve arzulu başlamalarını düşünüyoruz."

"İsveç'te maçlardan önce tokalaşma geleneği yok"

Georgson, İsveç'te oynanan maçta Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile aralarında yaşanan "tokalaşma polemiği" hakkında sorulan soruya yanıt verdi.

"Açıkçası İsveç'te genel olarak maçlardan önce el sıkışma anlamında böyle bir geleneğimiz yok. Ama hocamızın dediğini haklı buluyorum, ona 'merhaba' diyecek bir fırsatım olmadı, 'merhaba' demek isterdim. Bunun dışında başka birkaç hatalar da oldu, maçtan önce çimlerin kesilmesi gerekiyordu. Maçlardan önce o çimin biçilmemesi durumu oldu. Basit bir hata yaptık, evet kabul ediyorum bunu. Bu hataları tekrarlamamak için elimden geleni yapacağım."

Karşılaşmanın oynanacağı 4 Eylül Stadyumu'nu çok güzel bulduğunu, tamamen futbol için inşa edildiğini söyleyen Georgson, tribünlerin dolu olmasını beklediğini dile getirdi.

"Sivasspor'un farklı bir oyun ortaya koyacağından eminiz"

Georgson, ilk maçı 3-1 kazanarak iyi bir avantaj yakaladıklarına değindi.

"Bu iki ayaklı bir maç, elemelerde psikoloji daha farklı olur. Çünkü ilk maçı bizim almamıza rağmen, Sivasspor'un farklı bir oyun ortaya koyacağından eminiz. Karşımızda yeni bir Sivasspor olacak ve farklı bir şekilde mücadele edeceklerini biliyoruz. Bunu düşünerek hazırlıklarımızı yaptık. İlk galibiyeti aldık ama bu avantajı göz önünde bulundurarak değil, tamamen hazırlanarak geldik. Tamamen taraftarlarla dolu bir stadyumda oynamak her zaman daha iyidir. Oyunculara her zaman unutamayacağı anılar bırakabilir, anı yaşamanın değerini hatırlattığını düşünüyorum. "

"Futbolcu Isaac Thelin'in açıklamaları"

Malmö'nün forvet oyuncusu Isaac Kiese Thelin ise Sivasspor karşısında zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.

İsveçli futbolcu, ilk maçta iyi bir sonuç elde ettiklerini ve galibiyetle ayrıldıklarını anımsattı.

"Bu maçı da ilk maç gibi iyi bir sonuçla bitirmek istiyoruz. Bizim için kolay olmayacak, rakibimiz de çok zorlu bir rakip. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz."

Thelin, dolu tribünler önünde oynayacaklarına dikkat çekti.

"Her oyuncu dolu stadyumda seyircilere karşı oynamak ister. Seyircilerin varlığı maçın atmosferini her zaman etkiler. Dolu tribünlere oynamak her zaman daha iyidir. Kendi stadyumumuzda da taraftarlar her maç tribünleri dolduruyor."

Thelin, Türk futbolu ve İsveç futbolunu da kıyasladı.

"Türk futbolu bireyselliğe dayalı, İsveç futbolunda ise taktikse anlayış ön plandadır. Türkiye'de bireysel yetenekli oyuncuların daha fazla olduğunu görüyoruz. İsveç futbolunda ise taktikler çok daha önemlidir. Bence Türk futbolundan daha ileridedir."

[Fotoğraf: DHA]

Malmö hazırlıklarını tamamladı

Basın toplantısının ardından Malmö, 4 Eylül Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Andreas Georgson yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saat sürdü. Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Malmö ekibi, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Sivasspor müsabakasının taktiğini çalıştı. İsveç ekibi idmanın ardından kalacağı otele geçerek kampa girdi ve maç saatini bekleyeme başladı.