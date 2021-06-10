Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Andre Onana'nın doping cezası 9 aya indirildi
[Fotoğraf: AFP]
Spor Tahkim Mahkemesi, Hollanda ekibi Ajax'ın kalecisi Andre Onana'ya verilen 12 aylık men cezasını 9 aya düşürdü.
Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) yapılan açıklamaya göre, eşine ait bir ilacı etken maddesini bilmeden kullandığını belirten Onana'nın itirazı kısmen kabul edildi.
Mahkeme, 25 yaşındaki kalecinin cezasında 3 aylık indirim yapılmasına hükmetti. Kamerunlu futbolcunun cezasının 3 Kasım'da sona ereceği duyuruldu.
UEFA, idrar testinde yasaklı "furosemide" maddesine rastlanan Onana'ya doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle şubatta 12 ay men cezası vermişti.
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