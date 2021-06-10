Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.

Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran milli sporcu Fatma Damla Altın, "Kazandığım tüm madalyaları şehitlerimize armağan ediyorum. Dünya Şampiyonası'nda mücadele ederken, arkamda Türk milletini düşünerek yarışıyorum. Şampiyon olduğumda İstiklal Marşı'mızı okuturken çok mutlu oluyorum, tarifi imkansız duygular yaşıyorum, ay-yıldızlı, al bayrağımızı en üstte göndere çektirmek için gücümü sonuna kadar kullanıyorum" dedi.

Milli atlet Fatma Damla Altın, 400 metre engelli yarışlarında da altın madalya kazanmıştı.

Alper Kılınç bronz madalya kazandı

Alper Kılınç da erkekler 3 bin metre su engelli kategorisinde bronz madalya elde ederken, Muhsine Gezer ise kadınlar 200 metrede finale yükseldi.

Şampiyona, 13 Haziran Pazar günü yapılacak müsabakalar ile sona erecek.