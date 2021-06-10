Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Roma Olimpiyat Stadı'nda son hazırlıklar yapılıyor
[Fotoğraf: AA]
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında Türkiye ile İtalya'nın karşılaşacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda son hazırlıklar yapılıyor.
Görevliler son düzenlemeleri yaparak yarın akşam oynanacak açılış maçına Roma Olimpiyat Stadı'nı hazır hale getiriyor.
Stat etrafındaki parmaklıklara EURO 2020 pankartları asılırken, taraftarların ve yetkililerin giriş yapacağı alanlarda da son düzenlemeler gerçekleştiriliyor.
Türkiye ile İtalya yarın akşam TSİ 22.00'de EURO 2020'nin açılış maçında karşı karşıya gelecek.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı Euro2020
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