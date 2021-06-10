Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Galatasaraylı futbolcular, antrenör Selçuk İnan yönetiminde 14 ve 15 Haziran tarihlerinde iki ayrı grup halinde sağlık kontrollerinden geçecek.

Sarı-kırmızılıların hazırlık maçları programı ile ilgili detaylar ise daha sonra açıklanacak.

Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi müsabakasına ise 20 veya 21 Temmuz'da UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda çıkacak.