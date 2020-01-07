Romanya basınında tekrar ameliyat olacağı ve sezonu kapatacağı haberleri sonrası Florin Andone, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi.

Haberleri yalanlayan ve tedavi sürecinin iyi gittiğini müjdeleyen Andone, “Her şey iyiye gidiyor. 2 hafta içerisinde İstanbul’da olacağım ve oynamaya hazırım” dedi.

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 9 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Andone, 11. hafta oynanan Gaziantep maçında sakatlanmıştı.

Kaynak: İHA