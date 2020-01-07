Spor
Roma Kolarov'un sözleşmesini uzattı07 Ocak 2020 Salı 16:26 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 16:28
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, sol bek Aleksandar Kolarov'un sözleşmesini 2021 Haziran'a kadar uzattı.
Roma Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 34 yaşındaki Sırp oyuncunun kontratının 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.
İtalyan ekibine 2017 yılında katılan Kolarov, 113 maça çıktı ve 17 gol attı.
Kaynak: AA
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