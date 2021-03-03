THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Valensiya'yı 99-83 yenen Anadolu Efes, 31 üçlükten 18'inde isabet buldu.

Play off yolunda kritik bir galibiyet daha alan lacivert beyazlılar, Avrupa Ligi'nde kulüp tarihinin üç sayı rekorunu kırdı.

Shane Larkin 5, Rodrigue Beaubois 5 ve Sertaç Şanlı da 3 isabetle kulüp rekorunun kırılmasında önemli rol oynadı. Anadolu Efes, 2018-2019 sezonunda Barcelona’yı 80-71 yenip 4'lü final bileti aldığı maçta 17 üçlük bulmuştu.

Sertaç Şanlı kariyer rekorunu kırdı

Milli oyuncu Sertaç Şanlı da Valencia karşısında devleşti. Tecrübeli pivot, 26 dakika sahada kaldığı maçta 20 sayıyla Avrupa Ligi kariyer rekorunu kırdı.

Pota altındaki katkısının yanı sıra şutlarıyla da takımı rahatlatan Sertaç, 3 de üçlük isabeti buldu.

Üst üste 5'inci galibiyetini alan Anadolu Efes, ilk 4 yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız döndü. 1 maçı eksik olan Anadolu Efes, 26 maçta 16 galibiyete ulaştı.

Geçen sezonki formuna yaklaşan Ergin Ataman'ın ekibi, son 5 maçta 91 sayı ortalaması tutturdu.