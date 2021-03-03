Uluslararası Basketbol Federasyonu FIBA, Kıtasal Kupa Elemeleri’nin son penceresinin tamamlanmasının ardından Erkekler Dünya Sıralaması’nı yayımladı.

Buna göre; Amerika Birleşik Devletleri yine zirvede yer alırken, son dünya şampiyonu İspanya ikinci, Avustralya ise üçüncü basamakta yer buldu.

Arjantin 4, Sırbistan ise 5'inci sırayı alan takımlar oldu. 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde son 3 maçını kazanan Türkiye'nin yeri ise değişmedi.

Turnuvaya katılım hakkı kazanan ay yıldızlılar, 15. basamaktaki yerini korudu. Üst üste 14'üncü kez Avrupa Şampiyonası bileti alan millilerin bir sonraki hedefi Tokyo 2020 Olimpiyatları.

Milli takımımız, 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde Kanada'nın Victoria kentinde Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak.