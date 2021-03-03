Siyah beyazlılar, etkisiz oldukları maçlardan birini oynamış gibi görünse de, karşılaşma boyunca üstün ve topa sahip olan taraftı.

Yeni Malatyaspor'un agresif savunması karşısında ilk yarıda pozisyona giremeyen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, ikinci yarıda Atiba'nın golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve hanesine 3 puan daha yazdırarak 1 maç eksikle 57 puana ulaştı.

Atiba'dan 6 puana doğrudan katkı

Karşılaşmanın 59'uncu dakikasında galibiyeti getiren golü atan Atiba, adeta yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Beşiktaş'ta 8'inci sezonunu geçiren Kanadalı futbolcu, geçen sezon 6 gol 6 asistle 7 sezonun en parlak dönemini yaşamıştı.

Bu sezon da benzer bir istatistiğe yaklaşan Atiba, 28'inci hafta itibariyle 4 gol 5 asistlik performansla oldukça iyi bir grafik yakaladı.

Üç hafta önce 1-0 kazanılan Konyaspor maçında tek golün asistini yapan Atiba, dün akşam da 1-0 kazanılan Malatyaspor maçının tek golünü atarak 6 puana doğrudan katkı yapmış oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Ersin ve Utku kaleyi kapattı

Beşiktaş, futbolun yazılı olmayan belki de en başta gelen kuralı olan 'atanı ve tutanı iyi olacak' kuralını bu sezon başarıyla uygulayarak zirve yarışını sürdürüyor.

Siyah beyazlıların iki forveti Aboubakar ve Larin 13'erden 26 gol atarken, 7 de asist yaptı.

Aynı şekilde hücumda oynayan Ghezzal'ın da 10 asist ve 1 golü bulunuyor. Bu üçlü dursa bile Vida, Atiba, Ljajic, Oğuzhan gibi oyuncular devreye girerek galibiyeti getirecek golleri atıyor.

Hücum hattının bu kadar iyi olduğu siyah beyazlılarda kalecilerin performansı da oldukça iyi ve taraftara güven verecek şekilde ilerliyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Teknik direktör Sergen Yalçın 'ikisine de çok güveniyorum' diyerek başka kaleci aldırmadığı sezonda, Ersin ve Utku üzerlerine düşeni fazlasıyla yapıyor.

Son dört maçtır kaleyi gole kapatan bu ikili, maçların dönüm noktaları sayılabilecek pozisyonlarda yaptıkları kurtarışlarla Sergen Yalçın'ın güvenini boşa çıkarmıyor.

Rakiplerine göre daha az pozisyon veren Beşiktaş'ta kaleciler kadar defans hattının yüksek formu da son dört haftada dikkat çekiyor.

Sıradaki 5 maç İstanbul'da

Siyah beyazlılar 29'uncu haftadan itibaren fikstür açısından oldukça zorlu bir serinin içine girecek ve buna karşın maçların önemli bir kısmını İstanbul'da oynayacak.

Cumartesi günü 29'uncu haftada sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan siyah beyazlılar, sonrasında 3 İstanbul takımıyla oynayacak.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Bu maçlar 30'uncu haftada deplasmanda Medipol Başakşehir, 31'inci haftada kendi sahasında Fenerbahçe, 32'nci haftada deplasmanda Kasımpaşa ile olacak.

Beşiktaş 5 maçlık İstanbul serisini 33'uncu haftada Vodafone Park'ta Aytemiz Alanyaspor maçıyla tamamlayacak. Siyah beyazlılar ligin ilk devresinde bu 5 maçlık seriden 9 puan çıkarmıştı.

Beşiktaş ayrıca bu fikstür içinde, yine İstanbul takımı olan Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı final mücadelesine çıkacak.