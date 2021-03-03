Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor ile Kasımpaşa 24. randevuda
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, 4 Mart Perşembe günü İstanbul'da yapacakları müsabakayla 24. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligde oynanan 23 maçın 10'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 43 kez havalandırırken, Kasımpaşa 32 golle karşılık verdi.
İstanbul'daki maçlarda eşitlik
Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 11 maçın 3'ünü kazandı. Kasımpaşa da 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta taraflar eşitliği bozamadı.
İstanbul'da oynanan son 2 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa, 4-3 kazanmıştı.
Etiketler: Trabzonspor Kasımpaşa Süper Lig
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