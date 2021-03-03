Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında 4 Mart Perşembe ve 5 Mart Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.

Ligde 16 galibiyetle 5. sırada yer alan Anadolu Efes, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak.

15 galibiyetle lig 8'incisi Fenerbahçe Beko ise cuma günü deplasmanda Fransa temsilcisi ASVEL ile karşılaşacak. Mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

4 Mart Perşembe:

20.00 Zenit (Rusya) - Real Madrid (İspanya)

20.30 Anadolu Efes - CSKA Moskova (Rusya)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail) - Valencia Basket (İspanya)

22.30 Bayern Münih (Almanya) - Panathinaikos (Yunanistan)

5 Mart Cuma:

20.00 Khimki (Rusya) - ALBA Berlin (Almanya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız mts (Sırbistan)

22.45 ASVEL (Fransa) - Fenerbahçe Beko

23.00 Barcelona (İspanya) - TD Systems Baskonia (İspanya)