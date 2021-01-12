Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, 10. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 12. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya ALBA Berlin daha iyi başladı. Topu iyi paylaşan Almanya temsilcisi, boyalı alanda etkili oldu ve 5. dakikayı 8-3 üstün bitirdi.

Kenardan oyuna dahil olan oyuncuların ve Larkin'in dış atış isabetleriyle toparlanan Anadolu Efes, 8. dakikada 11-10 öne geçti. Son bölümleri oldukça dengeli geçen mücadelenin ilk çeyreği 18-18 sona erdi.

İkinci periyoda takımlar top kayıpları yaparak girdi. Hücumda Lo ve Granger'la skor üreten ALBA Berlin, 15. dakikayı 32-27 önde tamamladı.

Oyunun her iki yönünde temposunu bulmakta zorlanan Anadolu Efes önünde orta mesafe basketler bulan Alman ekibi, 18. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 30-42. ALBA Berlin, soyunma odasına da 44-36 üstün girdi.

[Fotoğraf: AA]

İkinci yarıya savunmada takım halinde, hücumda ise Moerman ve Micic'le etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 24. dakika biterken farkı 1 sayıya (48-49) düşürdü.

Temposunu düşürmeyen lacivert-beyazlı takım, Dunston'ın basketleriyle 25. dakikada öne geçti. 51-49.

Lammers'la skor üreten Alman ekibine Micic ile peş peşe üç sayılık basketlerle karşılık veren ev sahibi takım, 29. dakikayı 60-53 üstün bitirdi.

Periyot boyunca sadece 9 sayı potasında gören Anadolu Efes, buna karşın 26 sayı üretti ve son çeyreğe 62-53 önde gitti.

Final periyoduna uzun oyuncularının skor katkısıyla başlayan Anadolu Efes, Beaubois'nın üç sayılık basketiyle 33. dakikada farkı çift hanelere çıkardı. 71-59.

[Fotoğraf: AA]

Savunmada rakibine karşılık veremeyen Alman ekibi önünde rahat bir oyun sergileyen ev sahibi takım, 38. dakikada farkı 16 sayıya kadar yükseltti. 81-65.

ALBA Berlin farkı kapatmaya çalışsa da Anadolu Efes üstünlüğünü korudu ve maçı 84-76 kazandı.

Öte yandan ALBA Berlin'in 74 yaşındaki başantrenörü Aito Garcia Reneses'in koronavirus testi iki hafta önce pozitif çıkmıştı.

Tecrübeli antrenör Anadolu Efes'e karşı takımının başında yer alamadı. Reneses'in yerine yardımcı antrenör Israel Gonzalez kenarda takımını yönlendirdi.

[Fotoğraf: DHA]

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Carmelo Paternico (İtalya), Elias Koromilas (Yunanistan)

Anadolu Efes: Larkin 15, Micic 15, Anderson 10, Singleton 7, Dunston 9, Beaubois 11, Doğuş Balbay 2, Moerman 15, Sertaç Şanlı

ALBA Berlin: Granger 17, Mattisseck 3, Fontecchio 7, Thiemann 8, Nikic, Lo 11, Siva 5, Schneider 3, Olinde 5, Lammers 14, Delow 3

1. Periyot: 18-18

Devre: 36-44

3. Periyot: 62-53