Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 21:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehirsporlu Metehan Altunbaş Avusturya'ya transfer oldu
Avusturya Birinci Futbol Ligi takımlarından LASK, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan Metehan Altunbaş'ı transfer etti.
LASK Kulübü, 18 yaşındaki santrfor Metehan ile 2024'e kadar sözleşme imzalandı.
Metehan Altunbaş'ın ilk sezonunu Avusturya 2. Lig ekibi Juniors'ta kiralık olarak geçirecek.
Eskişehirspor'un A takımıyla 15 resmi maça çıkan genç futbolcu, bir gol kaydetmişti.
Der LASK verpflichtet Metehan #Altunbaş. Der 18-jährige Mittelstürmer kommt vom türkischen Zweitligisten @Eskisehirspor und erhält einen Vertrag bis 2024. Er wird vorerst beim Kooperationsklub FC Juniors OÖ zum Einsatz kommen. Herzlich Willkommen, Mete! #inundaut pic.twitter.com/o9fTMgsNxp— LASK (@LASK_Official) January 12, 2021
Etiketler: Transfer Haberleri
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