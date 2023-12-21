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Spor
AA 21.12.2023 10:16

Anadolu Efes Avrupa kupalarında 817. randevuda

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında 22 Aralık Cuma günü İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz ekibini ağırlayacak.

Anadolu Efes Avrupa kupalarında 817. randevuda
[Fotograf: AA]

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.15'te başlayacak. Avrupa Ligi'nde oynadığı 15 maçta 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 13. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı maçların 8'ini kazanıp, 7'sinde yenilen Baskonia ise averajla 10. sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarında 817. randevu

Anadolu Efes, Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 817. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 816 karşılaşmada 462 galibiyet ve 354 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 569. maçını yapacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 305 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 263 kez rakiplerine mağlup oldu.

Anadolu Efes, Baskonia maçından sonra THY Avrupa Ligi'nde 28 Aralık Perşembe günü bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

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