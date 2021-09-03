Tokyo 2020'ye son Paralimpik Oyunları şampiyonu unvanıyla katılan Kadın Golbol Milli Takımı, final müsabakasında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi.

Amerika Birleşik Devletleri karşısında üstünlüğünü koruyan milliler, maçı kazanarak Rio Olimpiyatlarındaki son şampiyon unvanıyla katıldığı Tokyo 2020´de de altın madalyayı kazandı.

Milli takımımızın attığı 9 golün 9’unu da kendisi atan ve 42 golle gol kraliçesi olan Sevda Altunoluk ile yine takımda bulunan Sevtap Altunoluk’un babası Savaş Altunoluk, TRT Spor Yıldız ekranlarında yayınlanan maçı Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile birlikte izledi.

Savaş Altunoluk’un maçı burada izleme nedeni ise eşi Sevgi Altunoluk’un panik atak hastası olması. Çocuklarının müsabakalarını aşırı heyecandan dolayı izleyemeyen Anne Sevgi Altunoluk’u evinde bırakan Savaş Altunoluk, maçı Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde izledi.

Bugün milli oyuncu Sevtap ile ikiz kardeşleri Gizem ve İrem’in doğum günü olduğu öğrenildi. Sevda attığı golleri kardeşlerine doğum günü hediyesi olarak da gönderdi.