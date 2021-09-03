Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Okçulukta Sadık Savaş çeyrek finalde
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları okçuluk erkekler klasik yay açık kategorisinde Sadık Savaş, Vedat Aksoy'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.
Yumenoshima Park'ta yapılan son 16 turu müsabakasında milli sporcular Sadık Savaş ile Vedat Aksoy birbirleriyle karşılaştı.
Vedat Aksoy karşısında 6-4 galip gelen Sadık Savaş, adını çeyrek finale yazdırdı.
Sadık Savaş, çeyrek final müsabakasına TSİ 13.45'te çıkacak.
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